La competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa elevando la presión entre los participantes que buscan llegar a la gran final.

El segundo concursante de la noche fue Andrés Gonzáles, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca, quien llegó al escenario con mucha confianza y emoción.

Apostó por una versión cumbia de Reik

Andrés interpretó el tema “Yo quisiera” de Reik en una versión de cumbia.

Aunque el participante mostró seguridad en el escenario, el jurado señaló algunos errores, principalmente relacionados con el olvido de parte de la letra.

Tito Larenti pidió exigir más la voz

El juez Tito Larenti consideró que la presentación no fue mala, aunque observó que la canción necesitaba mayor intensidad vocal.

“No creo que tu presentación haya sido mala. Siento que esta canción debía estar un poquito más arriba para mostrar mejor tu voz. El hecho de olvidarte la letra no está bien”, comentó.

“La canción estuvo plana”

Por su parte, Marco Veizaga señaló que todavía deben realizarse algunos ajustes para potenciar la presentación.

“Lo de la letra nos ha pasado a todos, pero ahí está el truco: que no se note”, indicó.

Mientras tanto, Diego Ríos fue más crítico y aseguró que la interpretación no logró transmitir emociones.

“La canción estuvo plana y tenemos que estar a otro nivel. Sentí que estabas preocupado e incómodo”, afirmó.

Andrés Gonzáles se olvidó la letra, pero logró escapar de la zona de riesgo

Esperaban una versión más impactante

Finalmente, Alenir Echeverría observó que el olvido de la letra afectó el desarrollo de la presentación.

“Influyó que se olvidó la letra. Esperaba una versión espectacular”, señaló.

La nota que le da tranquilidad

Pese a las observaciones, Andrés obtuvo un puntaje promedio de 4.7, sin contar el voto secreto de Alenir Echeverría.

La calificación parece darle algo de tranquilidad y, por ahora, lo mantiene lejos de la zona de riesgo en esta recta final de la competencia.

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