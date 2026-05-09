Andrés Gonzales sorprendió al jurado y se consolidó entre los mejores de la semana

El tercer participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Andrés Gonzales, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

Andrés llegó con mucha emoción para interpretar el clásico Adoro, del legendario compositor Armando Manzanero, apostando por una versión en género regional mexicano.

La presentación logró conquistar al jurado, que destacó la evolución artística del participante y la seguridad mostrada sobre el escenario.

“Te convertiste en un cantante”

El primero en pronunciarse durante la ronda de devoluciones fue Tito Larenti, quien recordó que la primera vez que Andrés interpretó el tema no había logrado convencer completamente.

Sin embargo, aseguró que esta nueva versión mostró una transformación total.

“Este fue el tema de conflicto. Te convertiste en un cantante, estabas interpretando y te vas convirtiendo en un artista maduro. Cómo cambia cuando un cantante tiene claro lo que tiene que hacer”, afirmó.

Posteriormente, Diego Ríos destacó la firmeza vocal y el crecimiento escénico del participante.

“Me encanta la claridad que estás teniendo en tu voz, la firmeza también y el crecimiento en el escenario. Una presentación espectacular”, señaló.

“Ya tiene un sello”

El juez invitado Vladimir Suarez también elogió la interpretación y resaltó que Andrés empieza a construir una identidad artística propia.

“Me encanta la sensación que él tiene de entender el romanticismo de la canción. Hay una versión de Bronco, pero me costó recordar de dónde venía y eso es porque él ya tiene un sello”, expresó.

Tras las devoluciones, se dio a conocer el puntaje promedio otorgado por el jurado: 7.0, una de las mejores calificaciones de la semana y que posiciona al participante entre los favoritos de la gala.

Finalmente, Andrés Gonzales agradeció las observaciones de los jueces y aseguró que continuará tomando en cuenta cada recomendación para seguir creciendo dentro de la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play