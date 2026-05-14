Anyela Rengifo brilló en Duelo de Voces y se perfila entre las mejores de la semana

La gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó con el ingreso de una nueva voz femenina al escenario. Se trató de Anyela Rengifo, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

La participante interpretó el tema Yo no soy esa mujer, popularizado por Paulina Rubio, aunque esta vez en una emotiva versión balada que logró cautivar al jurado.

Desde el inicio de la presentación, Anyela destacó por su potencia vocal, seguridad y manejo del escenario, elementos que fueron ampliamente elogiados durante la ronda de devoluciones.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien resaltó la evolución y presencia escénica de la participante.

“Hay algo que me gusta y es la presencia potente que tienes en el escenario. Escuchas todo lo que se te ha ido diciendo, me gustó mucho el matiz y cómo supiste elevar la canción. Me encantó esta presentación”, expresó.

Posteriormente, Diego Ríos también elogió la interpretación y destacó la fuerza vocal que mostró Anyela durante toda la canción.

“La potencia que tienes es extraordinaria y queda muy bien. Para mí casi no hubo errores en esta presentación, me gustó mucho”, afirmó.

Tras las evaluaciones, se reveló el puntaje promedio de la participante, dejando pendiente el voto secreto de Alenir Echeverría.

Anyela obtuvo una destacada calificación de 6.7, una de las mejores notas de la semana y de la temática, resultado que la posiciona como una de las participantes más fuertes de la competencia.

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