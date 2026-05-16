Anyela Rengifo cerró la gala con fuerza y brilló junto a Eleonora Cardona

Para cerrar la noche de competencia de este viernes, llegó el turno de Anyela Rengifo, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca, quien subió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con una presentación cargada de fuerza y emoción.

Anyela contó con Eleonora Cardona como invitada especial. Juntas interpretaron la canción “Antes de ti”, de la artista Mon Laferte, en una versión de cumbia que le dio un giro distinto al reconocido tema.

Aunque al inicio se evidenció un pequeño error por parte de la participante, la interpretación fue creciendo con el paso de los segundos y terminó siendo del agrado del jurado.

La primera en brindar su devolución fue Alenir Echeverría, quien destacó lo positivo de escuchar ambas voces sobre el escenario. Además, señaló que Anyela logró reencontrarse durante la canción.

“Es un privilegio. Quiero decirles que me gustó, pese a que al principio usaste la nariz. A medida que cantabas, te reencontraste otra vez. Sin embargo, me gustó”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la calidad vocal de Eleonora Cardona y aseguró que Anyela logró estar a la altura de su invitada.

“Eleonora es una de las mejores voces. Anyela, estuviste a la par, hiciste un gran trabajo. Me gustó mucho”, expresó.

A su turno, Diego Ríos destacó la potencia de ambas voces y afirmó que la presentación tuvo la energía que se busca en la competencia.

“Sacaban chispas y eso es lo que buscamos. Estuviste a la altura. Fue un espejo y empezaste a sentir la canción luego de escucharla. Para mí fue espectacular”, señaló.

Finalmente, Marco Veizaga también valoró el desempeño de la participante y calificó el dúo como una presentación poderosa e imponente.

“Anyela, me encantó que estuviste a la altura. Me encantó ese dúo, que ha sido poderoso e imponente”, indicó.

Posteriormente, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Anyela Rengifo, quien alcanzó una calificación de 6.3, nota que cierra su participación en una noche intensa y llena de emociones.

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