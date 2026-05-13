Bloqueos en El Alto desatan violencia; policía interviene para restablecer el orden

El coronel Fernando Rojas, comandante de la policía en El Alto, dio detalles sobre los hechos de violencia ocurridos en el sector de Río Seco durante los bloqueos que han paralizado a la ciudad de El Alto. Rojas explicó que un grupo de vándalos, aprovechando los bloqueos, se mimetizaron entre los manifestantes pacíficos y comenzaron a cometer actos vandálicos, como saqueos y agresiones a vehículos y peatones.

Intervención policial

La policía, cumpliendo con su misión constitucional, se vio obligada a intervenir para restablecer el orden y evitar mayores enfrentamientos. Según el coronel, los vándalos estaban en completo estado de ebriedad, lo que dificultó aún más el control de la situación.

“Estas personas estaban con piedras, rompiendo vidrios, agrediendo a conductores y generando un ambiente de caos”, señaló Rojas.

Impacto en los comercios y la población

Uno de los puntos más afectados fue un centro comercial en la zona de Río Seco, que sufrió daños materiales debido a los ataques. La agresión a los vehículos y los saqueos también impactaron a la población civil, generando miedo e incertidumbre.

La respuesta de la policía

La policía continuó con su operativo de seguridad, realizando un patrullaje selectivo para identificar y capturar a los responsables de las agresiones. Sin embargo, Rojas destacó que, aunque no hubo policías heridos, los vehículos de la policía fueron dañados durante los enfrentamientos.

“Hemos sido atacados con piedras, pero seguimos cumpliendo con nuestra misión de restablecer el orden”, agregó Rojas.

Llamado a la calma y el diálogo

El coronel hizo un llamado a la reflexión a los sectores movilizados, pidiendo que se detengan los actos vandálicos y que las protestas se realicen de manera pacífica. Según Rojas, la violencia no puede ser justificada bajo ningún pretexto y la policía continuará respondiendo con firmeza para garantizar la seguridad de la población.

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