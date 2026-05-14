El representante de la Cámara de Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, denunció que al menos 5.000 camiones permanecen paralizados en distintos puntos de bloqueo del departamento de La Paz, afectando principalmente rutas internacionales hacia Perú y Chile.

Según el dirigente, uno de los sectores más críticos se encuentra en Santiago de Callapa, donde decenas de conductores permanecen atrapados en medio del frío, sin acceso a alimentos ni servicios básicos.

“No hay ni una casa, ni un puesto de venta para comprar, aunque sea un dulce”, lamentó Gutiérrez durante una entrevista, en la que además relató que transportistas de Oruro realizaron una colecta solidaria para llevar ayuda humanitaria a sus colegas varados.

El dirigente explicó que una comisión salió desde Oruro y tardó cerca de diez horas en llegar al lugar debido a los múltiples puntos de bloqueo instalados en la carretera.

“Esto ya no es una demanda social, esto es un secuestro a nuestros colegas transportistas”, afirmó.

Gutiérrez alertó que entre los afectados existen conductores de la tercera edad y personas con problemas de salud que no soportan las bajas temperaturas ni las condiciones extremas en las rutas.

También cuestionó la falta de respuesta de las autoridades nacionales. Señaló que el sector se comunicó con el Viceministerio de Transporte para pedir ayuda, pero aseguró que no recibieron atención oportuna.

“¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que morir un conductor en carretera para que el Gobierno mueva un dedo?”, cuestionó.

Pérdidas económicas

El representante del transporte pesado sostuvo que las pérdidas económicas son millonarias debido al incumplimiento de contratos internacionales, retrasos en la entrega de contenedores y la paralización del comercio exterior.

Asimismo, pidió al Gobierno aplicar la ley y proceder con el desbloqueo de las carreteras para garantizar el libre tránsito.

“Nosotros solamente queremos trabajar y aportar al país”, sostuvo.

Rechazo a los bloqueos

Gutiérrez también aseguró que en Oruro existe rechazo a las medidas de presión y afirmó que varios bloqueos en ese departamento serían protagonizados por personas llegadas desde el Trópico de Cochabamba.

Finalmente, advirtió que el conflicto podría derivar en enfrentamientos entre civiles si no existe una intervención estatal para restablecer la circulación en las carreteras del país.

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