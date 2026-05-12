Con nervios y mucha emoción: Natalia abrió la noche más tensa de “Duelo de Voces”

La gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con una noche cargada de tensión y emoción, donde dos grandes talentos buscan mantenerse dentro de la competencia.

La primera participante en subir al escenario fue Natalia Alcázar, integrante del equipo conformado por Franklin Trigo y Maisa Roca.

Para defender su permanencia en el programa, Natalia interpretó la canción Contigo a la distancia, del compositor César Portillo de la Luz, apostando por una delicada versión en ritmo de bolero.

Aunque la presentación estuvo marcada por algunos nervios en el inicio, los jueces destacaron la valentía y el potencial artístico de la participante.

Para Tito Larenti, la ansiedad jugó un papel importante durante los primeros segundos de la interpretación.

“Yo creo que tu ansiedad te llevó a fallar con la tónica. Si vos no tienes clara auditivamente la tónica de la canción, posiblemente toda la canción la hagas de esta manera. La canción tiene que ser tranquila y serena. Me gustó que esta vez te animaste a ser vos, nosotros necesitamos más en una noche de eliminación”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría destacó que, pese a algunos errores iniciales, Natalia logró conectar emocionalmente con la canción.

“Más allá, todo inicio en toda canción es importante. Sin embargo, también menos es más. Más allá de los errores vocales que hayas tenido, esta canción en vos me gustó mucho. Lo que necesitamos es que te explayes y disfrutes de lo que estás haciendo”, expresó.

En tanto, Diego Ríos valoró el riesgo artístico asumido por la participante y aseguró que posee un gran futuro musical.

“Hiciste cosas muy jugadas que para mí tienen valor. Estás pensando en demostrar todo lo que puedes. A veces escucharla con pocos arreglos puede quedar mejor. Tienes un futuro enorme, me gusta tu forma y estilo de cantar”, comentó.

Finalmente, Marco Veizaga reconoció las fallas del inicio, aunque resaltó la capacidad de Natalia para recuperarse durante la interpretación.

“Después del inicio has sabido reconstruirte y entender. Has querido mostrarte en todo. Te queda un camino bastante largo donde puedas vencerte a ti y tus miedos. Si has decidido estar en este mundo musical, tienes todo el potencial”, afirmó.

Al finalizar su presentación, Natalia Alcázar agradeció las devoluciones del jurado y aseguró que intentó entregar todo sobre el escenario, además de emocionarse por el apoyo de sus padres presentes en el estudio.

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