Con seguridad y emoción: Sarahni conquistó el escenario con “Colgado en tus manos”

La competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa elevando el nivel en su recta final y este martes fue el turno de Sarahni Paniagua, considerada una de las voces más dulces del programa.

La participante, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, interpretó el tema “Colgado en tus manos” de Carlos Baute y Marta Sánchez.

Una presentación llena de emoción

Sarahni apostó por una propuesta romántica y cargada de emoción, que combinó arreglos musicales con una puesta en escena elegante y segura.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado destacó varios aspectos positivos, aunque también realizó algunas observaciones técnicas.

“A veces menos es más”

El juez Marco Veizaga valoró la intención artística y la experimentación en la presentación.

“Me gusta que experimenten. El inicio tuvo mucho y a veces menos es más. Me encanta tu puesta en escena, aunque hubo ciertos detalles que estuvieron demás”, comentó.

Tito Larenti habló de una presentación “extraña”

Por su parte, Tito Larenti señaló que la participante estuvo acelerada en varios momentos de la canción.

“No me gustó mucho. Te noté corriendo durante la interpretación, aunque el final sí me convenció más. Fue una presentación medio extraña”, expresó.

Destacan su seguridad en el escenario

La jueza Alenir Echeverría resaltó los arreglos musicales y, sobre todo, la seguridad que mostró Sarahni sobre el escenario.

“Tienes una seguridad impecable y eso es importante porque nos presenta un buen espectáculo”, afirmó.

En otra de las devoluciones, el jurado volvió a remarcar la confianza escénica de la participante.

“Eso no lo presenta cualquiera. Hubo fallas, pero para mí estuvo bien y fue muy aceptable”, señalaron.

La nota que le da tranquilidad

Al finalizar la evaluación, Sarahni obtuvo un puntaje promedio de 5.7, una calificación que la mantiene lejos de la zona de riesgo en esta etapa decisiva de la competencia.

Tras conocer la nota, la participante aseguró que seguirá trabajando para mejorar y entregar presentaciones aún más sólidas en las próximas galas.

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