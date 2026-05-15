Defensoría del Pueblo pide pausa humanitaria ante bloqueos

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la escalada de conflictividad en el país y planteó la necesidad de avanzar en una pausa humanitaria que permita atender a personas afectadas por los bloqueos, entre ellas transportistas varados, marchistas que buscan retornar a sus regiones y hospitales que requieren oxígeno.

César Rojas, jefe de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, señaló que la coyuntura genera una fuerte presión sobre el Gobierno y una situación de angustia en la población, principalmente por la falta de combustible, alimentos y el retraso en la llegada de insumos médicos.

Oxigeno bloqueado

Rojas informó que existen cuatro cisternas con oxígeno varadas, dos en la ruta a Oruro y dos en Desaguadero, por lo que la Defensoría realiza gestiones con los sectores movilizados para permitir su paso hacia centros hospitalarios.

También indicó que se trabaja para asistir a transportistas que permanecen detenidos en distintos puntos de bloqueo y para facilitar el retorno de marchistas que llegaron a La Paz, luego de que su demanda de abrogación de la Ley 1720 fuera atendida por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente.

Mediación de conflicto

Sobre una posible mediación, Rojas afirmó que la Defensoría del Pueblo está preparada para asumir ese rol, junto a otras instituciones como la Iglesia Católica. Sin embargo, remarcó que cualquier salida debe mantenerse dentro del marco democrático.

“El defensor del Pueblo ha sido claro: todo dentro de la democracia, nada por fuera de la democracia”, señaló Rojas, al recordar que la alternancia presidencial debe definirse mediante el voto y no por vías de presión.

Fallecidos en los bloqueos

Respecto a los fallecimientos reportados durante la conflictividad, explicó que la Defensoría activó sus protocolos de verificación para contar con información confirmada antes de emitir una posición oficial.

Pausa humanitaria

Finalmente, Rojas sostuvo que la propuesta de una pausa solidaria y humanitaria fue impulsada desde la Defensoría del Pueblo y que se continúa trabajando con los actores movilizados para permitir.

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