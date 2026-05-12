El mejor duelo de la temporada: Natalia y Enrique hicieron vibrar el escenario

Llegó el esperado duelo final en La Gran Batalla – Duelo de Voces y los participantes Natalia Alcázar y Enrique Cuéllar dejaron todo sobre el escenario en una presentación cargada de emoción, talento y sentimiento.

Ambos nominados interpretaron a dúo la canción Recuérdame, popularizada por Natalia Jiménez y Marc Anthony.

La interpretación logró impactar profundamente al jurado, que coincidió en destacar la química vocal y artística de ambos concursantes en uno de los momentos más memorables de la temporada.

Durante la ronda de devoluciones, Tito Larenti aseguró que el público presenció un verdadero espectáculo.

“Un placer escuchar este duelo. Le regalaron a la gente un verdadero show. Quien se tenga que ir tiene mi aplauso”, expresó.

Por su parte, Marco Veizaga destacó la capacidad de ambos participantes para transmitir emociones sobre el escenario.

“Esta noche es muy emocional. Me llevaron a otro mundo mágico, de esos que no se dan cotidianamente. Se ha entendido que son artistas hechos y derechos que están listos para darlo todo al público”, afirmó.

En tanto, Diego Ríos calificó la presentación como el mejor duelo que vio dentro del programa.

“Cuando se juntaron aquí sonó increíble. Fue muy favorable para los dos chicos. Para mí fue el mejor duelo y dúo que vi en este programa. Es una mezcla de voces impresionante”, señaló.

La emoción también alcanzó a Alenir Echeverría, quien se puso de pie para aplaudir a ambos participantes.

“Difícilmente dos voces, normalmente entre hombre y mujer, pueden jugar vocalmente así. Sin duda alguna, este ha sido el mejor duelo de toda la temporada”, sostuvo.

La difícil decisión final

Tras las devoluciones, los jueces se reunieron para definir quién debía abandonar la competencia en una de las decisiones más complicadas de la temporada.

Finalmente, el jurado anunció, con opiniones divididas, que Natalia Alcázar debía dejar la competencia.

“Una decisión realmente difícil y compleja. Obviamente ninguno de los dos merece irse, pero así es la competencia. Hemos decidido, con división de opiniones, que esta noche quien debe abandonar la competencia es Natalia Alcázar”, indicaron.

Entre lágrimas y aplausos, Natalia agradeció la oportunidad brindada por el programa y aseguró que continuará luchando por sus sueños dentro de la música.

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