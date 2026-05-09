“El tigre nos atacó en la madrugada”: Isack relata cómo perdió a su perro y sobrevivió solo en la selva

Isack Roca, un niño chimán de 12 años, ha protagonizado una de las hazañas de supervivencia más asombrosas en la selva de Ixiamas, La Paz, tras permanecer extraviado durante 25 días. El menor relató que su odisea comenzó por un impulso de caza: “Salimos a cazar, he seguido a unos monos, luego quise regresar y no pude, no sabía dónde era el camino; me perdí nomás”, confesó con la sencillez de quien ha vencido a la muerte.

Durante casi un mes, su única prioridad fue encontrar agua para calmar una sed desesperante que lo obligó a atravesar terrenos inhóspitos.

"Crucé la pampa, al monte, he encontrado un arroyito y he tomado agua; tomé agua de pozo, descansé un poco y seguía caminando", explicó Isack sobre su constante lucha contra la deshidratación.

Refugio y peligro bajo la sombra del tigre

Sin herramientas básicas como un cuchillo o una linterna, el pequeño tuvo que recurrir a conocimientos básicos para protegerse del frío y los animales. "Quebraba hojas secas de motacú, chonta, me metía debajo porque estaba caliente; de noche escuchaba ruidos de animales", recordó sobre aquellas jornadas donde su ropa terminó reducida a jirones.

La compañía de su perro fue vital hasta que un depredador los acechó en medio de la oscuridad. “En la madrugada nos atacó el tigre, le mordió de la pata; el perro se llamaba ‘Rocky’, me acompañó ocho días y me abandonó cuando el tigre se fue con él”, relató Isack con pesar.

La esperanza de un nuevo comienzo

A pesar de la incertidumbre, la familia de Isack nunca perdió la fe, guiada por el instinto de un padre que conocía la fortaleza de su hijo. El periodista Remberto Escobar destacó la firmeza del progenitor: “Su papá decía: ‘yo sé que mi hijo está vivo, yo veo por donde él se ha ido y no hay suchas (buitres)’, él decía que iba a aparecer”.

Actualmente, Isak se recupera y está recibiendo vitaminas y cuidados. Asimismo, el periodista relata que el menor dejó el cuarto año de primaria para ayudar en las labores del campo. “Ahora lo tenemos aquí, él ha mencionado que quiere estudiar, quiere ser profesional”, concluyó Escobar sobre el futuro del pequeño.

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