Empresarios y médicos alertan sobre los graves efectos de los bloqueos en La Paz

Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), expresó su preocupación por los efectos de los bloqueos en La Paz, que han paralizado la circulación de productos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos. Morales advirtió que los bloqueos están generando un daño económico grave no solo para el sector privado, sino para las familias bolivianas, que enfrentan precios inflados en productos de primera necesidad, como pollo y carne.

"Estos bloqueos están perjudicando a todos los bolivianos, incluyendo al empresariado privado. La situación es insostenible para muchas familias que ya no pueden ni comprar pollo", expresó Morales.

Además, señaló que el gobierno debe dialogar urgentemente con los sectores movilizados para encontrar una solución, pero también instó a los bloqueadores a levantar las medidas de presión para evitar más perjuicios.

Impacto en el sector salud

Por su parte, el Dr. Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, alertó sobre el impacto de los bloqueos en la salud pública, destacando la falta de oxígeno en los hospitales y la dificultad para trasladar pacientes a causa de los bloqueos de las carreteras.

"Hoy día, el problema más grave es la falta de oxígeno en los hospitales, pero también estamos viendo cómo los pacientes no pueden ser trasladados debido a los bloqueos", comentó Larrea, quien exigió que se permita la circulación de ambulancias y medicamentos para que la salud de los bolivianos no siga en riesgo.

Llamado al levantamiento de bloqueos

Larrea también destacó que los bloqueos están afectando directamente a las personas más vulnerables, como niños y adultos mayores, y pidió que se deje de poner en peligro la vida de los ciudadanos. Además, advirtió que la situación podría empeorar si los bloqueos siguen afectando las rutas que permiten la circulación de insumos médicos.

"Es momento de que los bloqueadores piensen en el bienestar del país y levanten las medidas", subrayó Larrea.

Compromiso con el diálogo y la paz

Ambos dirigentes hicieron un llamado a la reflexión, pidiendo que se pongan los intereses de la ciudadanía y la paz social por encima de las demandas sectoriales, y que el diálogo sea la vía para resolver los conflictos. Los dos coincidieron en que el país no puede seguir paralizado por los bloqueos y que es necesario que el gobierno actúe de manera firme para garantizar la libre circulación de productos y evitar más pérdidas.

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