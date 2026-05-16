Enrique Cuellar puso ritmo a la gala con una cumbia junto a Jota Narbaja

Continuando con una gala especial en la noche de este viernes, llegó el turno de Enrique Cuellar, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, quien subió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con una propuesta cargada de ritmo y emoción.

Para esta presentación, Enrique contó con un invitado especial: Jota Narbaja. Juntos interpretaron la canción “Mi momento humilde”, tema de Luis Vega y Jota Narbaja, pero esta vez en una versión de cumbia que rápidamente conectó con el público.

La presentación fue bien recibida por los asistentes, quienes no dudaron en corear la canción. Sin embargo, en la mesa del jurado las opiniones estuvieron divididas.

La primera en dar su devolución fue Alenir Echeverría, quien observó que Enrique tuvo poca participación durante la interpretación y aseguró que esperaba más del participante.

“Me hubiera gustado que Enrique cante más. Personalmente, no me gustó”, expresó.

Por otro lado, Tito Larenti tuvo una opinión diferente. Incluso se animó a cantar parte del tema y destacó que, pese a algunos errores, la presentación logró transmitir energía y conectar con la esencia de la canción.

“Me encantó. Todos hemos tenido nuestro momento humilde. Más allá de los errores, estuvo buena”, señaló.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje obtenido por Enrique Cuellar: 6.7, una calificación que lo mantiene alejado de la zona de riesgo y le permite continuar con mayor tranquilidad dentro de la competencia.

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