Entre lágrimas y emoción: Enrique Cuéllar conmovió en la gala de eliminación

El segundo participante en subir al escenario durante la gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Enrique Cuéllar, integrante del equipo conformado por Lilibeh Temo y Juampi Ojeda.

Enrique interpretó la canción Yo te recuerdo, del reconocido cantante mexicano Juan Gabriel, apostando por una versión cargada de sentimiento en ritmo de balada.

La presentación se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche. Al concluir la canción, el participante no pudo contener las lágrimas y terminó abrazado a su equipo y a su familia, presente en el estudio.

Más tarde confesó que la interpretación estuvo dedicada a un amigo muy especial que perdió la vida, motivo por el cual se quebró emocionalmente sobre el escenario.

Durante la ronda de devoluciones, Diego Ríos destacó la capacidad de Enrique para transmitir emociones más allá de las imperfecciones vocales.

“Mucha emoción. Cuando te hace sentir algo diferente, te hace dejar de lado las desafinaciones. Enrique ha crecido, y en esta presentación lo importante es lo que has hecho y lo que dedicaste a un gran amigo”, expresó.

Por su parte, Tito Larenti aseguró que la presentación tuvo una enorme carga emocional, aunque remarcó que también debía valorar el aspecto técnico para mantener la equidad en la competencia.

“Una presentación con mucha emoción, pero más allá de todo lo lindo que pude ver, por primera vez te noto más real en el escenario. A veces, en una noche de eliminación, quedarnos solo con la emoción sería injusto para el otro participante”, comentó.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando Marco Veizaga se levantó de su asiento para abrazar al participante tras su interpretación.

“Bienvenido, esto es lo que hace un artista: llegar con la emoción. Fue mágico”, afirmó.

Finalmente, Alenir Echeverría aseguró que se trató de una de las mejores presentaciones de Enrique dentro del programa.

“Esta fue una de tus mejores interpretaciones. Cualquiera canta, pero no cualquiera interpreta y canta con el corazón. Tuviste muchas desafinaciones, pero considero que esta ha sido la mejor interpretación que has tenido”, sostuvo.

Al cierre de la presentación, la madre de Enrique Cuéllar, presente entre el público, le dedicó palabras de apoyo y aliento, en un momento que terminó emocionando a todo el estudio.

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