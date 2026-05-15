Esteban Garnica cantó con Fer de la Zerda y su presentación recibió algunas observaciones

El segundo participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue el cochabambino Esteban Garnica, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

En esta nueva gala de Duelo de Voces, Esteban llegó acompañado por Fer de la Zerda, con quien interpretó “Princesa de Japón”, de la agrupación Bordeaux, en una versión indie pop.

Aunque el público disfrutó de la presentación, el jurado realizó varias observaciones relacionadas con la energía y el ensamble entre ambos artistas.

El jurado esperaba más fuerza

Alenir Echeverría aseguró que sintió que algo faltó durante la interpretación.

“Yo siento que faltó algo, no sé qué. Estoy acostumbrada a escuchar tremenda voz y hoy para mí no fue igual”, comentó.

Por su parte, Tito Larenti señaló que no logró percibir una conexión completa entre Esteban y su invitado.

“Una presentación tibia, algo faltó, no hubo una conexión del todo. Es un gusto escucharlo, pero no sentí el ensamble necesario. Esteban, te noto preparado para muchas cosas, pero hoy no me dejó muy contento”, expresó.

“Esperaba más fuerza”

El jurado Marco Veizaga también coincidió en que faltó presencia escénica y mayor intensidad.

“Yo esperaba un contrapeso total, y lo que espero siempre de vos, Esteban, es que mantengas tu fuerza. Hubieran explotado totalmente”, manifestó.

Finalmente, Diego Ríos consideró que el participante se mostró demasiado relajado durante la interpretación.

“Estuvo demasiado relajado. Nos basamos en superar una versión, pero no estuvo mal hecha. Faltaron algunos detalles, pero nada grave”, indicó.

La nota y una dedicatoria especial

Posteriormente, se reveló el puntaje promedio obtenido por Esteban Garnica, quien alcanzó una calificación de 5.3, una nota que podría ayudarlo a mantenerse alejado de la zona de riesgo.

Al finalizar la presentación, Fer de la Zerda agradeció la invitación al programa y reveló que la canción estuvo dedicada especialmente a su esposa e hija, dejando uno de los momentos más emotivos de la noche.

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