Esteban Garnica luchó por mejorar su versión, pero los nervios le jugaron en contra

En la última noche de competencia de “Mejorando Mi Versión”, los últimos cuatro participantes subieron al escenario más grande de la televisión boliviana para defender su permanencia y demostrar su evolución artística.

El primero en presentarse fue Esteban Garnica, el representante cochabambino que forma parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Garnica interpretó el tema En Privado, popularizado por Manuel Turizo y Xavi, llevando la canción a una versión pop rock con el objetivo de superar su primera presentación.

Aunque la interpretación mostró momentos de mejora, los jueces coincidieron en que el inicio estuvo marcado por inseguridad y problemas de afinación.

“Tú también tienes que creer en tu talento”

Durante la ronda de devoluciones, Alenir Echeverría destacó que el participante posee talento, pero cuestionó la falta de confianza en escena.

“Yo creo en tu talento, pero tú también tienes que creer. No significa que esté espectacular, para mí estuvo más o menos”, expresó.

Por su parte, el juez invitado Vladimir Suarez señaló que la primera parte de la interpretación presentó desafinaciones, aunque reconoció una recuperación en el desarrollo de la canción.

“Coincido en que la primera parte, cuando empieza grave, hay que cuidar más la afinación. Después en adelante fuimos recuperando”, indicó.

“Entraste temeroso”

Las observaciones más directas llegaron de parte de Tito Larenti, quien apuntó a la inseguridad mostrada por el participante sobre el escenario.

“Desde que conozco a Garnica me volví rockero. No sé por qué entraste temeroso. Si bien es ‘Mejorando la versión’, no tienes que entrar con miedo, tienes que entrar seguro de lo que estás ofreciendo”, afirmó.

Larenti también explicó que muchas veces los artistas no perciben ciertas actitudes que transmiten nerviosismo, pero que sí son evidentes para quienes observan desde afuera.

Tras las devoluciones, se reveló el puntaje promedio de la presentación: 4.7.

Luego de conocer la calificación, Esteban Garnica agradeció las observaciones de los jueces y aseguró que continuará trabajando para mejorar en la competencia.

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