Fabi Valdivia acompañó a Luis Urgel en una presentación llena de sentimiento

En la última noche de gala de presentaciones de la semana, llegó el turno de Luis Urgel, participante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez, quien subió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con una propuesta cargada de sentimiento.

Luis tuvo como invitada especial a Fabi Valdivia, con quien interpretó la canción “Como si nada”, tema de la misma artista. Ambos apostaron por una versión de balada urbana, buscando mostrar una faceta más sensible y emocional del participante.

La presentación generó comentarios positivos, aunque también algunas observaciones por parte del jurado. Diego Ríos fue el primero en dar su devolución y destacó el crecimiento de Luis dentro de la competencia, además de la presencia de su invitada en el escenario.

“Me gustó, aunque por ahí es una canción medio difícil. Luis, el crecimiento está bueno. Creo que estás empezando a conocer más tus graves y notas agudas, aunque algunas veces sentí que le faltaba firmeza. No fue para restallar, pero me gusta que estás creciendo”, señaló.

Posteriormente, Tito Larenti también valoró la participación de Fabi Valdivia, aunque observó que Luis tuvo algunos problemas de afinación durante la interpretación.

“Fabi, lo hicieron muy bien. Luis, sentí que te faltó para poder alcanzar y acompañar a Fabi en esta versión. Me gustó, pero realmente te sentí peleando un poco con la afinación. No estuvo mal, pero esperaba un poquito más”, expresó.

A su turno, Marco Veizaga destacó la dulzura y presencia de la artista invitada, además de felicitar a Luis por el uso de matices en su voz. El jurado aseguró que el participante logró comprender el mensaje de la canción y transmitirlo sobre el escenario.

“Tienen un tono muy diferenciado. Me encantó que me hagas caso en lo que dije y el matiz que manejaste en la primera parte. Me encantó la interpretación de la canción. Entendiste lo que significaba, lo entregaste todo y sentí que te has encontrado nuevamente. Tienes ese potencial, felicidades”, manifestó.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Luis Urgel, quien alcanzó una calificación de 5.7, nota que lo mantiene a salvo dentro de la competencia.

Tras la presentación, Fabi Valdivia y Luis Urgel agradecieron al público y al jurado por el apoyo recibido. Además, la artista invitada aprovechó el momento para brindar palabras de aliento a todos los participantes.

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