Familia de cadete fallecido en bloqueo evista pide justicia

Alicia Alcón, madre del subteniente, recordó entre lágrimas que su hijo murió “cumpliendo su deber” y lamentó que hasta ahora no exista una sentencia ni sanciones contra todos los involucrados.

“Mi hijo salió a trabajar y ya no volvió con vida. Era el sustento de nuestra familia. Por poner un uniforme verde olivo me lo han matado”, expresó.

La madre aseguró que actualmente existen tres personas detenidas preventivamente, pero denunció que ahora buscan beneficiarse con detención domiciliaria. Además, cuestionó que autoridades policiales y militares que participaron del operativo continúen trabajando sin sanciones.

Hermana del cadete

Por su parte, Lizhet Coral Calle, hermana del subteniente, afirmó que la investigación avanza lentamente y denunció que no existe una comisión especial de fiscales o investigadores para esclarecer el caso.

“Mi hermano fue encontrado con una dinamita en el abdomen. Fue una muerte inhumana y hasta ahora no se identificó a todos los responsables”, sostuvo.

La familia también denunció presuntas irregularidades en el operativo policial y en el traslado del subteniente a la zona del conflicto, señalando que Cristian Calle tenía un memorándum de cambio de destino y no debía participar de esa intervención.

Asimismo, revelaron que presentaron solicitudes de audiencia tanto al anterior gobierno de Luis Arce como al actual presidente Rodrigo Paz, sin obtener respuestas concretas.

Abogado de la familia

El abogado de la familia, Benedicto Tancara, confirmó que los tres implicados permanecen con detención preventiva en cárceles de Cochabamba y que este viernes se realizará una audiencia en la que solicitarán mantener esa medida cautelar.

“El caso sigue en etapa investigativa. Existe hermetismo total de los comunarios de Tacopaya y no se permite el ingreso normal de policías ni fiscales para realizar diligencias”, afirmó.

El jurista también indicó que en allanamientos realizados se encontraron grupos de WhatsApp y elementos que podrían involucrar a más personas y autoridades comunales en los hechos ocurridos durante los bloqueos de 2024.

La familia pidió que Cristian Calle y los otros policías fallecidos en esos conflictos sean declarados “mártires de la patria” y reiteró el pedido de justicia.

“Mi hermano tenía derecho a la vida. Esto no puede quedar impune”, manifestó su hermana.

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