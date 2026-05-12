Fundación Apolo: "Dos policías aseguran haber visto a Evo en Argentina con una menor durante su asilo"

José Lucas Magioncalda, representante legal de la Fundación Apolo, brindó detalles sobre el avance de la investigación que se está llevando a cabo en Argentina sobre el expresidente Evo Morales y los hechos ocurridos durante su asilo en el país vecino.

Declaran testigos clave

Magioncalda explicó que en la audiencia reciente se presentaron las declaraciones de algunos policías que habían sido parte de la custodia de Evo Morales durante su asilo en Argentina. Dos efectivos policiales confirmaron haber visto a Morales acompañado de una menor, lo que abre la puerta a nuevas líneas de investigación, aunque aún falta identificar y citar más testigos.

Demoras y falta de interés

A pesar de los avances en la investigación, Magioncalda destacó que el proceso ha avanzado lentamente, especialmente debido a la falta de interés del Estado argentino en este caso.

“Es inadmisible que un cuerpo de policía que está sujeto a una cadena de mando no se presente a declarar ante una situación judicial”, comentó Magioncalda. Esta situación genera dudas sobre el compromiso del gobierno argentino con la justicia en este caso.

Revisión de documentos y citación de Angélica Ponce

Magioncalda también mencionó que, dentro de las solicitudes de la Fundación Apolo, se busca citar a Angélica Ponce, quien tiene información clave sobre los hechos ocurridos tanto en Bolivia como en Argentina. Además, la Fundación Apolo sigue trabajando en la recopilación de pruebas para fortalecer la denuncia que involucra a Morales y sus acciones durante el asilo diplomático.

Acusaciones de uso indebido de asilo político

El abogado de la Fundación Apolo destacó que Morales no debería haber usado el asilo diplomático como excusa para realizar actividades políticas y mantener reuniones con dirigentes políticos durante su estadía en Argentina. Magioncalda también se mostró dispuesto a continuar con la investigación para esclarecer si hubo irregularidades relacionadas con los movimientos y acciones de Morales durante su tiempo en Argentina.

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