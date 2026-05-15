Guanay queda aislada por bloqueos y reportan escasez de alimentos

El municipio de Guanay, en el departamento de La Paz, atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos que impiden el ingreso regular de alimentos, gas, combustible y transporte hacia la región.

Sandra Salinas, encargada de Seguridad Ciudadana de la Federación de Juntas Vecinales de Guanay, informó que la población se encuentra prácticamente aislada desde hace 10 días, debido a los puntos de bloqueo instalados en la ruta que conecta La Paz con ese municipio.

“Guanay en este momento prácticamente se encuentra aislada porque por el bloqueo que hay en el camino de La Paz a Guanay no está entrando ningún tipo de movilidad”, afirmó Salinas.

La situación también fue descrita por Gilda Lipa, presidenta de la zona, quien indicó que los vecinos enfrentan dificultades para acceder a productos de la canasta familiar, además de gasolina, gas e incluso pan.

“Nosotros estamos sufriendo muchísimo, más que todo sobre la canasta familiar y también la falta de gasolina, de gas. Estamos muy preocupados porque no sabemos hasta cuándo va a durar toda esta situación”, señaló Lipa.

Según las dirigentes, en los últimos días algunos productos lograron ingresar por rutas alternas, pasando por Mapiri, Santa Rosa y Achacachi, pero con costos elevados debido al largo recorrido. La poca cantidad de alimentos que llegó no abasteció a toda la población, lo que generó extensas filas.

Precios de los alimentos

Entre los precios reportados, señalaron que la libra de tomate llegó a Bs 15, la libra de zanahoria a Bs 10, la libra de papa a Bs 9, la arroba de papa a Bs 200 y el maple de huevo a Bs 80.

Desabastecimiento de carburantes

Además, indicaron que si bien ingresó una cisterna con combustible, la venta fue limitada a 20 litros por persona para intentar alcanzar a la mayor cantidad de vecinos. Sin embargo, remarcaron que Guanay cuenta con 38 comunidades, además del área urbana, por lo que una sola cisterna no cubre la demanda.

“Una cisterna no alcanza para toda la población”, lamentó Salinas.

Mujer fallece a consecuencia de bloqueo

Las dirigentes también reportaron el fallecimiento de una mujer de la comunidad de Candelaria, quien debía ser trasladada por un problema de salud, pero habría sufrido demoras por los bloqueos en la ruta hacia La Paz.

“Han tardado bastante y al llegar a la clínica nos indican que la señora falleció”, explicó Salinas.

De acuerdo con el relato de las vecinas, hubo un cuarto intermedio que permitió el ingreso de algo de combustible y pocos alimentos, pero posteriormente los bloqueadores retomaron los puntos de presión durante la madrugada.

Las representantes vecinales pidieron atención urgente para Guanay y los municipios cercanos, ya que esta ruta también conecta con sectores como Teoponte, Mapiri y Apolo, donde también se requiere el ingreso de alimentos, gas, gasolina y diésel.

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