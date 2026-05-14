Jonatan Peñaranda hizo explotar el escenario y consiguió una de las notas más altas

La gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces cerró con mucha energía y ritmo gracias a la presentación del representante paceño Jonatan Peñaranda.

El participante, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, subió al escenario para interpretar el tema Atrévete-te-te de Calle 13, aunque esta vez en una explosiva versión funk que contagió alegría y puso a bailar a todos en el set.

Con una propuesta cargada de actitud, energía y dominio escénico, Jonatan logró conquistar al jurado y cerrar la noche con una de las actuaciones más comentadas de la gala.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien destacó la versatilidad y presencia artística del participante.

“No dejes nunca el show, naciste para esto. Lo que vi fue un artista completamente versátil. Es una canción muy difícil porque no lleva una línea melódica clara, pero supiste hacerlo”, expresó.

Posteriormente, Alenir Echeverría aseguró sentirse encantada con la presentación del representante paceño.

“Estoy encantada. Volviste a ser el que siempre esperamos que seas. Eres un cantante tremendamente versátil y poderoso, fue espectacular lo que hiciste en el escenario”, manifestó.

Tras la ronda de devoluciones, se reveló el puntaje obtenido por Jonatan, dejando pendiente el voto secreto de Alenir.

El participante alcanzó una destacada nota de 7.7, una de las más altas de la semana y que lo posiciona como uno de los favoritos en esta etapa de la competencia.

Al finalizar la presentación, Jonatan agradeció el apoyo y cariño recibido durante el programa, dedicando unas palabras especiales a su familia por acompañarlo en cada paso dentro del reality.

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