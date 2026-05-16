Jonatan Peñaranda y Tonchy Oropeza hicieron vibrar el escenario con reggae

Entre los participantes más esperados de la noche, llegó el turno de Jonatan Peñaranda, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, quien subió al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con una propuesta que llamó la atención desde el primer momento.

Jonatan sorprendió con la presencia de Tonchy Oropeza como invitado especial. Juntos interpretaron la canción “Cuán grande es Él”, en una versión de reggae que logró combinar emoción, espiritualidad y un estilo fresco sobre el escenario.

Los jueces destacaron la interpretación del dúo y coincidieron en que se trató de una versión bastante llamativa, diferente y bien lograda.

Para Marco Veizaga, la combinación de ambas voces fue uno de los puntos más fuertes de la presentación.

“Qué cosa más interesante hacen ustedes juntos”, expresó.

Posteriormente, Diego Ríos también resaltó la calidad vocal de ambos artistas y aseguró que la presentación fue muy agradable. Además, destacó que Jonatan se mostró cómodo durante la interpretación, aunque observó un pequeño detalle al inicio.

“Qué placer y qué tremenda voz tienen. Impresionante escucharte, me encantó. Jonti, la presentación fue muy linda, se notó lo a gusto que estabas en esta canción. Me gustó mucho, aunque al principio creo que entraste medio raro y después te acomodaste. Fue algo lindo”, señaló.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Jonatan Peñaranda, quien alcanzó una calificación de 7.0, una nota bastante positiva que lo aleja de la zona de riesgo y le permite continuar con mayor tranquilidad dentro de la competencia.

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