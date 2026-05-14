La competencia se pone intensa: cinco participantes buscarán salvarse esta noche

La competencia en Duelo de Voces continúa más intensa que nunca. Cinco participantes subirán esta noche al escenario con versiones inéditas y el objetivo claro de conquistar a los jueces y evitar caer en la temida zona de riesgo.
13/05/2026 20:03
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La emoción y la presión continúan creciendo en Duelo de Voces, donde los participantes luchan semana tras semana por conseguir las mejores puntuaciones y mantenerse lejos de la zona de riesgo.
Luego de una gala marcada por las críticas exigentes del jurado, esta noche cinco nuevas voces llegarán al escenario con interpretaciones inéditas y grandes apuestas musicales para conquistar tanto al público como a los jueces.
El pasado martes, los participantes enfrentaron a un jurado más estricto que nunca, que no dejó pasar errores ni desafinaciones durante las presentaciones.
Ahora, una nueva gala promete emociones intensas y mucho talento sobre el escenario.
Los participantes de esta noche
Estas son las voces que competirán esta noche en Duelo de Voces:
Cada participante preparó canciones espectaculares con versiones completamente renovadas, buscando emocionar al público y asegurar su permanencia en la competencia.
La gala arrancará a las 20:45 por la señal de Red Uno y sus plataformas digitales.
Además, los seguidores podrán vivir todos los detalles a través del streaming de La Gran Batalla – Duelo de Voces, que ya se encuentra en vivo.
Mira la programación en Red Uno Play