La competencia se pone intensa: cinco participantes buscarán salvarse esta noche

La emoción y la presión continúan creciendo en Duelo de Voces, donde los participantes luchan semana tras semana por conseguir las mejores puntuaciones y mantenerse lejos de la zona de riesgo.

Luego de una gala marcada por las críticas exigentes del jurado, esta noche cinco nuevas voces llegarán al escenario con interpretaciones inéditas y grandes apuestas musicales para conquistar tanto al público como a los jueces.

El pasado martes, los participantes enfrentaron a un jurado más estricto que nunca, que no dejó pasar errores ni desafinaciones durante las presentaciones.

Ahora, una nueva gala promete emociones intensas y mucho talento sobre el escenario.

Los participantes de esta noche

Estas son las voces que competirán esta noche en Duelo de Voces:

Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva

Enrique Cuellar, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez

Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo

Jonatan Peñaranda, también del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Cada participante preparó canciones espectaculares con versiones completamente renovadas, buscando emocionar al público y asegurar su permanencia en la competencia.

La gala arrancará a las 20:45 por la señal de Red Uno y sus plataformas digitales.

Además, los seguidores podrán vivir todos los detalles a través del streaming de La Gran Batalla – Duelo de Voces, que ya se encuentra en vivo.

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