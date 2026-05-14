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La gran batalla

La competencia se pone intensa: cinco participantes buscarán salvarse esta noche

La competencia en Duelo de Voces continúa más intensa que nunca. Cinco participantes subirán esta noche al escenario con versiones inéditas y el objetivo claro de conquistar a los jueces y evitar caer en la temida zona de riesgo.

Silvia Sanchez

13/05/2026 20:03

Noche decisiva en Duelo de Voces: nadie quiere caer en zona de riesgo
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción y la presión continúan creciendo en Duelo de Voces, donde los participantes luchan semana tras semana por conseguir las mejores puntuaciones y mantenerse lejos de la zona de riesgo.

Luego de una gala marcada por las críticas exigentes del jurado, esta noche cinco nuevas voces llegarán al escenario con interpretaciones inéditas y grandes apuestas musicales para conquistar tanto al público como a los jueces.

El pasado martes, los participantes enfrentaron a un jurado más estricto que nunca, que no dejó pasar errores ni desafinaciones durante las presentaciones.

Ahora, una nueva gala promete emociones intensas y mucho talento sobre el escenario.

Los participantes de esta noche

Estas son las voces que competirán esta noche en Duelo de Voces:

  • Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva
  • Enrique Cuellar, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda
  • Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez
  • Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo
  • Jonatan Peñaranda, también del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Cada participante preparó canciones espectaculares con versiones completamente renovadas, buscando emocionar al público y asegurar su permanencia en la competencia.

La gala arrancará a las 20:45 por la señal de Red Uno y sus plataformas digitales.

Además, los seguidores podrán vivir todos los detalles a través del streaming de La Gran Batalla – Duelo de Voces, que ya se encuentra en vivo.

Mira la programación en Red Uno Play

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