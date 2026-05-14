La competencia sube de nivel: invitados especiales llegan al escenario más grande de Bolivia

La emoción vuelve a encender el escenario más grande de la televisión boliviana. Este jueves, Duelo de Voces inicia una nueva fase de la competencia y cuatro participantes lo darán todo para conquistar al jurado y asegurar su permanencia en el reality.

Con una nueva temática y mucha presión sobre sus hombros, los concursantes buscarán obtener una buena calificación para alejarse de la temida zona de riesgo.

Las voces que subirán al escenario esta noche

Los participantes que se presentarán en la gala son:

Mikaela Malky, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Sarahni Paniagua, también integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Esteban Garnica, parte del equipo de David Dionich y Jesús Oliva

Andrés Gonzáles, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca

Invitados de lujo y duetos especiales

La gala de esta noche tendrá un ingrediente extra: cada participante llegará acompañado por un invitado especial.

Los concursantes compartirán escenario con artistas reconocidos a nivel nacional en duetos que prometen sorprender al público y mostrar todo su talento vocal y escénico.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, que esperan una de las noches más emocionantes de la temporada.

Una gala imperdible

La cita es esta noche a las 20:45 por la señal de Red Uno.

Música, emociones, nervios y grandes presentaciones marcarán una nueva jornada de competencia en Duelo de Voces.

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