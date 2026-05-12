La Paz siempre termina pagando la consecuencia de los bloqueos, según el viceministro Santamaría

Wilson Santamaría, viceministro de Coordinación Legislativa, denunció que algunos sectores están evitando el diálogo y promoviendo la confrontación a través de los bloqueos que afectan a la ciudad de La Paz. Según Santamaría, estos bloqueos son injustificados, y el gobierno ha invitado al diálogo para volver a la normalidad en el departamento de La Paz.

"No existe razón alguna para continuar con estas medidas", afirmó.

La Paz siempre paga la factura

El viceministro también destacó que La Paz siempre termina pagando la factura de las acciones de bloqueo y las medidas de presión.

“Estas acciones afectan a la población paceña, que no es responsable de los conflictos, pero es la que más sufre las consecuencias”, señaló. Santamaría hizo un llamado a los sectores movilizados a que se sumen al diálogo para encontrar una solución pacífica a los problemas que enfrentan.

Un llamado a la reflexión

El viceministro agregó que, a pesar de las dificultades y de la resistencia al diálogo de algunos sectores, el gobierno sigue abierto a conversar. Sin embargo, reconoció que algunas de las respuestas recibidas son más políticas que sustantivas.

“Lo que estamos viendo es una alianza, entre comillas, entre la central obrera, la federación y otros sectores, pero no tienen argumentos sólidos, solo una consigna política”, señaló Santamaría.

Impacto en la población y economía

En cuanto a los efectos de los bloqueos, Santamaría recalcó que La Paz es uno de los departamentos más afectados, con escasez de productos y un aumento en los precios debido a las interrupciones en las rutas. Este cerco económico está afectando a las familias paceñas y generando un impacto negativo en la economía local, especialmente en el sector productivo.

Diálogo como única solución

A pesar de las dificultades y las tensiones, el gobierno sigue llamando al diálogo.

“Es fundamental conocer las preocupaciones de los sectores movilizados, pero también es necesario que todos trabajemos juntos para restaurar la normalidad en La Paz y el país", concluyó Santamaría.

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