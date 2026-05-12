Llegaron hasta El Mañanero las figuritas del Mundialito: Conozca cuáles son

La fiebre del fútbol y la tecnología se han unido en el programa favorito de los bolivianos. Gracias al uso de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), el equipo de "El Mañanero" de la Red Uno presenta su exclusiva colección de figuritas, inspiradas en el icónico diseño del álbum Panini de la FIFA.

Bajo el sello de "El Mundialito: Edición Limitada", esta iniciativa busca acercar de una manera creativa y divertida a los conductores con su audiencia, permitiendo a los televidentes "coleccionar" a las figuras que los acompañan cada inicio de jornada.

Las estrellas del equipo

Cada figurita cuenta con detalles técnicos que emulan las estadísticas de los futbolistas profesionales, incluyendo fecha de nacimiento, estatura y peso. Entre las "leyendas" que los seguidores podrán encontrar al "abrir su sobre" digital están:

Juliana Guzmán: La carismática presentadora encabeza la colección con su característica sonrisa.

Stephany Sánchez: Presentada como una de las piezas clave del equipo de "Los Mañanerazos".

La Peque: Con un diseño que resalta su presencia en el set.

Gustavo Fuss e Ian Vega: Los conductores también lucen la indumentaria oficial en este formato coleccionable, listos para la "cancha" informativa.

Innovación en la pantalla chica

Los diseños mantienen la estética oficial del Mundial 2026, incluyendo los logos de la FIFA, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y la camiseta verde.

"¡Llegaron las figuritas del Mundialito! Abrí tu sobre y descubrí a las leyendas de la mañana", reza la invitación del programa en sus plataformas digitales, invitando a todo el país a sumarse a esta edición especial de Los Mañanerazos.

La campaña ha generado una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde los fanáticos ya preguntan cómo obtener la colección completa de sus presentadores favoritos. ¿Y vos, ya tenés la figurita de tu conductor preferido?

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