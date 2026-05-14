La gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces continuó este miércoles con la presentación de Luis Urgel, integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

El participante subió al escenario para interpretar el tema Dulce Niña, popularizado por A.B. Quintanilla y Pee Wee, aunque esta vez en una propuesta de salsa urbana.

La presentación tuvo un inicio complicado, algo que fue observado por los jueces durante la ronda de devoluciones. Sin embargo, coincidieron en que Luis logró recuperarse conforme avanzó la interpretación.

Luis Urgel arrancó con dudas, pero logró recuperarse en Duelo de Voces

La primera en pronunciarse fue Alenir Echeverría, quien señaló que el arranque no terminó de convencerla.

“El principio malo para mí, yo lo escuché mal al principio. Sin embargo, te fuiste recuperando. Más allá de que siento tu voz destemplada, te recuperaste y, como siempre digo, menos es más”, expresó.

Posteriormente, Diego Ríos destacó algunos aspectos positivos de la interpretación y valoró la propuesta musical presentada por el participante.

“Entraste muy potente, quizá podrías haber hecho más matices. Hay que entender la canción y transmitirla, pero después creo que fue una buena presentación. Me gustó la versión”, indicó.

Tras las evaluaciones, se reveló el puntaje promedio obtenido por Luis Urgel, quien alcanzó una nota de 4.7, resultado que por el momento lo mantiene fuera de la zona de riesgo en la competencia.

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