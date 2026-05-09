Magistrado del TCP señala que el asesinato de Claure pone en riesgo a los jueces

Boris Arias, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se refirió al asesinato del decano Víctor Hugo Claure y a la alarma que ha generado en el sector judicial. Arias expresó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los jueces y magistrados al ejercer sus funciones, señalando que este crimen no solo es un sicariato, sino que deja un mensaje claro: la amenaza a la administración de justicia.

La inseguridad en el ejercicio de la justicia

Arias mencionó que el crimen ocurrido en Santa Cruz, donde Claure fue victimado durante un evento en el marco de unas olimpiadas del órgano judicial, genera inseguridad en los magistrados.

"Es como si tu vecino fuera asesinado en la misma calle donde vives. Esto ha generado alarma, no solo porque era un compañero, sino porque es un atentado a nuestra labor como autoridades judiciales", afirmó.

La necesidad de seguridad para los magistrados

El magistrado Arias también destacó que la falta de seguridad para los magistrados es un tema pendiente dentro del sistema judicial.

"Nosotros, como magistrados, no tenemos escolta de seguridad, aunque algunos presidentes de instancias judiciales cuentan con protección policial. El resto de los magistrados, no", comentó Arias.

Según el magistrado, la seguridad debe ser un derecho para todos, y no solo para algunos, ya que todos los jueces tienen el derecho a ejercer su trabajo sin temor a represalias.

La respuesta del sector judicial y la falta de garantías

Arias también compartió la preocupación de otros magistrados respecto a la falta de garantías para la seguridad del personal judicial, especialmente en casos de gran trascendencia política o económica.

"Cuando un magistrado está trabajando en un caso sensible o complejo, siempre existe el temor de que su integridad esté en riesgo", explicó.

Reunión convocada por el gobierno

Sobre la convocatoria del gobierno a una reunión en Cochabamba, Arias aclaró que, aunque el órgano judicial fue convocado, la mayoría de los magistrados no asistirán.

"Los magistrados tenemos un distanciamiento con la política, y asistir a ciertos encuentros puede comprometer nuestra imparcialidad", puntualizó.

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