Más de 80 espacios abrirán en la Larga Noche de Museos en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir este sábado una nueva edición de la Larga Noche de Museos 2026, una jornada cultural que abrirá más de 80 espacios al público desde las 16:00 hasta las 23:00 horas en el centro cruceño.

El funcionario municipal Daniel Limpias destacó la magnitud de la organización y las novedades de esta versión.

“Como Gobierno Municipal estamos contentos y felices de poder llevar adelante esta logística; como novedad tenemos más de 20 espacios nuevos que se suman a los que participaron en anteriores versiones”, relató.

La actividad incluirá recorridos peatonales y circuitos en bus para facilitar el acceso del público a museos, centros culturales y espacios patrimoniales. Además, se prevé la participación de bandas escolares que acompañarán el ambiente festivo en distintos puntos del recorrido.

Uno de los atractivos tradicionales será la presencia de estatuas vivientes, que representarán personajes históricos y símbolos de la identidad cruceña, aportando una experiencia artística e interactiva para los asistentes.

Para mayor información, la población puede consultar el cronograma oficial en el sitio web del evento: https://larganochedelosmuseos.gmsantacruz.gob.bo/2026/



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