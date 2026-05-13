“Mayonesa” nunca sonó así: Esteban sorprendió con una versión épica en rock

La gala de este martes en La Gran Batalla – Duelo de Voces cerró con una de las presentaciones más sorprendentes y comentadas de la noche.

El encargado de bajar el telón fue Esteban Garnica, el participante cochabambino del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Una arriesgada apuesta con “Mayonesa”

Esteban decidió interpretar “Mayonesa”, el clásico tema de Chocolate, pero lo hizo en una inesperada versión surf rock.

La transformación de la canción llamó la atención desde el inicio y terminó conquistando completamente al jurado, que reaccionó con entusiasmo y elogios.

“Lograron transformar una canción simple”

El primero en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien destacó la creatividad y el trabajo detrás de la propuesta musical.

“El equipo Pokémon está loco. Me encantó cómo lograron que una canción tan simple se transforme en esto”, expresó.

Tito Larenti terminó cantando y bailando

La energía de la presentación fue tan contagiosa que incluso Tito Larenti terminó disfrutando y cantando durante la devolución.

“Necesito esta canción en mi playlist. El trabajo que están haciendo fue espectacular”, afirmó.

“Este eres tú”

Por su parte, Alenir Echeverría aseguró que Esteban volvió a mostrar su verdadera esencia artística sobre el escenario.

“Este eres tú. Volviste a pisar el escenario siendo lo que eres. Lograste que bailemos y disfrutemos”, comentó.

Mientras tanto, Diego Ríos confesó que nunca imaginó que esa canción pudiera convencerlo.

“Hicieron que esta canción me guste. Pensé que no saldría bien y me dejaron atónito. Espectacular”, señaló.

Una de las mejores notas de la noche

La expectativa creció cuando llegó el momento de revelar el puntaje final.

Entre aplausos y mucha emoción, Esteban obtuvo una calificación promedio de 7.7, una de las más altas de la gala y que lo posiciona con fuerza en la recta final de la competencia.

Tras escuchar la evaluación, el participante agradeció el respaldo de los jueces y aseguró que todavía quiere seguir creciendo y mejorando en el programa.

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