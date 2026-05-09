Mikaela Malky emocionó al jurado y confesó que cantó pensando en su ex

La segunda participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Mikaela Malky, representante de Cochabamba y parte del equipo de Juampi Ojeda y Lilibeth Temo.

Mikaela interpretó el tema Sin querer, de Flor Álvarez, apostando por una versión pop rock cargada de emoción y sentimiento.

La presentación logró conectar con el jurado, que destacó la evolución artística y emocional de la participante.

“Sí me llegó la canción”

El primero en pronunciarse durante la ronda de devoluciones fue Vladimir Suarez, quien valoró la capacidad de Mikaela para transmitir emociones desde el escenario.

“Lo importante es transmitir el sentimiento, y si no nos hace sentir nada creo que no sirve. Felicidades, sí me llegó la canción”, expresó.

Por su parte, Marco Veizaga destacó la seguridad mostrada por la cochabambina y la conexión que logró generar con el público.

“Hoy he sentido algo que no había sentido antes. Has logrado conectar con la canción y eso es importante. Tuviste seguridad y siento que te estás recuperando y te has encontrado. Para mí fue mágico”, afirmó.

Recomendaciones y una confesión inesperada

El juez Diego Ríos reiteró la confianza que tiene en la participante y resaltó aspectos positivos de la interpretación, aunque también le dejó algunas observaciones técnicas.

“Muy mejorada la versión, me encantan tus agudos y falsetes. Eso sí, no descuidemos los graves, que es algo que tenemos que trabajar”, señaló.

Al finalizar la ronda de devoluciones, Mikaela sorprendió con una confesión que provocó risas y reacciones en el estudio al revelar cómo logró conectarse emocionalmente con la canción.

“Para meterme en el papel de esta canción yo pensé en el cucaracho que me rompió el corazón”, comentó entre risas.

Finalmente, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por la participante: 6.0, una calificación que le permite alejarse de la zona de riesgo y recuperar confianza dentro de la competencia.

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