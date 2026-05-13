Mikaela Malky tropieza en Duelo de Voces y queda en zona de riesgo

La competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces entró en una etapa decisiva y los nervios ya comienzan a sentirse entre los participantes.

Este martes arrancó una nueva semana temática dedicada al amor, en una de las últimas fases antes de la gran final del programa.

Mikaela abrió la gala con “Rosas”

La primera participante en subir al escenario fue Mikaela Malky, integrante del equipo de Juampi Ojeda y Lilibeth Temo.

La cantante interpretó el tema “Rosas” de La Oreja de Van Gogh en una versión pop jazz, acompañada de una puesta en escena cargada de elementos teatrales y visuales.

Sin embargo, aunque la producción fue destacada, el jurado cuestionó algunos errores durante la presentación.

El jurado fue contundente

Uno de los jueces señaló que la participante olvidó parte de la letra y tuvo desafinaciones en momentos clave.

“Honestamente no me gustó. La puesta en escena fue un espectáculo, todo bellísimo, pero te olvidaste la letra en tres tiempos. Estamos en los últimos días para elegir la mejor voz y no vamos a permitir ningún error”, expresó.

“Fue más teatral que cantado”

Por su parte, Tito Larenti consideró que la propuesta fue arriesgada, aunque más enfocada en la actuación que en el canto.

“Fue interesante verla actuar más que cantar. La propuesta fue más hablada”, indicó.

Mientras tanto, Marco Veizaga destacó la creatividad y la innovación de la presentación.

“Hay que rescatar lo osados y propositivos. Un artista tiene que animarse a cosas nuevas”, afirmó.

Diego Ríos habló de falta de concentración

El juez Diego Ríos también observó el olvido de la letra, aunque valoró una faceta más relajada de la participante sobre el escenario.

“Se te fue un poco la letra y eso hizo que entres en una nube. Lo positivo es que me gustó verte bailar y disfrutar más”, comentó.

La nota que preocupa

Al finalizar la ronda de evaluaciones, Mikaela obtuvo un puntaje promedio de 4.0, una calificación poco alentadora que podría dejarla en zona de riesgo dentro de la competencia.

Tras recibir la devolución del jurado, la participante reveló que ella misma propuso parte de la puesta en escena y aseguró que confía en poder mejorar en las próximas galas.

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