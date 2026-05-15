Mikaela y Caroolnayhe cerraron la gala con una presentación que enamoró al jurado

Para cerrar la gala de este jueves en Duelo de Voces, la última participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Mikaela Malky, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Mikaela tuvo como invitada especial a Caroolnayhe y juntas interpretaron “La Llave”, una canción de la propia artista, en una versión urbana cargada de emoción, dulzura y mucha conexión sobre el escenario.

La presentación dejó impresionados tanto al público como al jurado, que destacó la química y el nivel vocal mostrado durante el show.

Una amistad que llegó al escenario

Al finalizar la interpretación, Mikaela reveló que ya conocía a Caroolnayhe desde hace tiempo y expresó su felicidad por haber tenido la oportunidad de compartir escenario junto a ella en esta etapa de la competencia.

El emotivo momento también estuvo marcado por las palabras de apoyo de la artista invitada, quien le deseó mucho éxito a la participante en las próximas galas.

Mikaela afronta días decisivos dentro del reality, ya que quedó nominada a la gala de eliminación tras obtener la nota más baja en la temática presentada el pasado miércoles. Sin embargo, su actuación de este jueves dejó claro que todavía tiene mucho por demostrar en la competencia.

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