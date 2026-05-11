Noche de eliminación en “Duelo de Voces”: solo uno seguirá en carrera

La tensión se apoderó del escenario más grande de la televisión boliviana luego de que quedaran definidos los dos participantes que irán a la gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Durante el último programa de la pasada semana se reveló el puntaje secreto, que en esta ocasión estuvo a cargo de Tito Larenti, una calificación decisiva que terminó cambiando el rumbo de algunos concursantes dentro de la competencia.

El pasado miércoles ya se había definido a la primera participante enviada a eliminación, luego de obtener la puntuación más baja en la dinámica de despecho.

Finalmente, el viernes se confirmó quién será su rival en la noche decisiva de este lunes.

Los participantes nominados son:

Natalia Alcázar

Enrique Cuéllar

Todo se define esta noche

Ambos participantes volverán al escenario este lunes para defender su permanencia en el programa con nuevas interpretaciones musicales, buscando convencer al jurado y demostrar por qué merecen continuar en competencia.

La gala promete estar cargada de emoción, nervios y mucho talento, en una noche donde solo uno podrá mantenerse firme en la lucha por seguir avanzando en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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