¡Las sorpresas no se detienen en La Gran Batalla! Una nueva noche de talento, música y grandes estrellas llega este miércoles 21 de octubre al escenario del programa de entretenimiento de Red Uno, donde dos equipos se preparan para protagonizar una gala que promete emociones y actuaciones inolvidables.

La temática de dúos continúa y, esta vez, las protagonistas serán Paola Guzmán junto a la academia Bamboleo y Natalie Vargas acompañada de Idols Dance, quienes tendrán la misión de sorprender al jurado y conseguir una puntuación que les permita mejorar sus posiciones en la competencia.

Pero hay un detalle que aumenta la expectativa: ¡ambas participantes llegarán con invitados especiales!

¿Quiénes serán las estrellas que las acompañarán? ¿Qué canciones interpretarán? ¿Qué sorpresas preparan para el público?

La competencia entra en una etapa en la que cada presentación puede marcar la diferencia.

Esta noche, Paola Guzmán y Bamboleo buscarán destacar con una propuesta que combine interpretación, baile y conexión con su invitado especial.

Por su parte, Natalie Vargas e Idols Dance también llegarán con el objetivo de conquistar al jurado y demostrar por qué merecen continuar avanzando en el programa.

Ambos equipos deberán enfrentarse al desafío de interpretar canciones icónicas creadas para dos voces, donde la química, la actuación y la puesta en escena serán fundamentales.

¡Una noche en la que el talento individual deberá complementarse con el trabajo en pareja!

Esta semana, la dinámica de La Gran Batalla cambió y los jueces son los encargados de evaluar a los equipos mediante calificaciones de 0 a 10.

Las puntuaciones se acumularán para establecer una tabla de posiciones que permitirá identificar a los equipos mejor evaluados y a aquellos que quedarán en riesgo de enfrentar la gala de eliminación.

Además, cada jornada contará con un voto secreto que será revelado el viernes, añadiendo emoción e incertidumbre a los resultados.

¡No te lo puedes perder, esta noche desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno!