¡Recta final en Duelo de Voces! Cuatro participantes luchan por seguir en competencia

La competencia entra en su etapa más intensa en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Luego de una emotiva gala de eliminación en la que Natalia Alcázar tuvo que despedirse del programa, esta noche inicia una nueva semana cargada de tensión, emoción y muchísimo talento.

Cuatro participantes subirán al escenario más grande de la televisión boliviana para demostrar todo su potencial en una gala que promete sorprender con nuevas dinámicas y géneros musicales.

Las voces que buscarán brillar esta noche

Los artistas que se enfrentarán en esta nueva jornada son:

Mikaela Malky, del equipo de Juampi Ojeda y Lilibeth Temo.

Sarahni Paniagua, también integrante del equipo de Juampi Ojeda y Lilibeth Temo.

Andrés Gonzales, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Esteban Garnica, representante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Una noche llena de emoción

La gala de esta noche estará marcada por interpretaciones cargadas de sentimiento, donde el amor y la pasión por la música serán protagonistas sobre el escenario.

Además, cada presentación será determinante, ya que los participantes están cada vez más cerca de la gran final de la primera temporada del programa de talento y entretenimiento más importante de la televisión boliviana.

¿Dónde ver el programa?

La transmisión comenzará a las 20:45 por la señal de Red Uno.

El público también podrá seguir todos los detalles y contenidos exclusivos mediante el canal oficial de YouTube de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play