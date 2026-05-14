“Salimos ilesos”: Asambleísta relata incidente aéreo y denuncia carencias en aeropuerto

El asambleísta departamental del Beni, Carmelo Antelo, relató el incidente aéreo que sufrió este martes durante un vuelo charter entre Trinidad y Santa Ana del Yacuma, cuando la aeronave presentó una falla en el tren de aterrizaje delantero, obligando a una maniobra de emergencia.

El legislador señaló que, tras detectarse el desperfecto mecánico, la tripulación realizó varios procedimientos de seguridad, entre ellos el sobrevuelo prolongado para consumir combustible antes del aterrizaje.

“Los pilotos hicieron maniobras espectaculares, pero no bajó el tren de aterrizaje delantero. No quedó más que agotar el combustible y aterrizar”, explicó.

Antelo aseguró que, pese al riesgo, todos los pasajeros resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales. Sin embargo, expresó su preocupación por las condiciones de seguridad del aeropuerto de Santa Ana del Yacuma.

“El requisito número uno para morir es estar vivo. Gracias a Dios salimos con vida”, manifestó, al tiempo de agradecer la intervención del personal del aeropuerto que acudió con extintores para asistir la aeronave tras el aterrizaje de emergencia.

El asambleísta denunció que el aeropuerto no cuenta con un carro bombero ni con una ambulancia permanente, lo que pudo haber agravado la situación en caso de una emergencia mayor.

“Santa Ana del Yacuma necesita urgente un carro bombero. Es el segundo aeropuerto más concurrido del Beni, con más de 1.000 operaciones mensuales”, afirmó.

Finalmente, Antelo pidió al Ministerio de Obras Públicas y a las instancias correspondientes gestionar la dotación de equipos de emergencia para el aeropuerto, especialmente considerando que durante la temporada de lluvias el transporte aéreo se convierte en el principal medio de conexión en la región.

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