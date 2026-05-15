Sarahni emocionó en Duelo de Voces con una presentación “mágica” junto a Ezequiel Bazán

Arrancó una noche especial en Duelo de Voces, llena de talento, emociones y grandes invitados. La primera participante en subir al escenario fue Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Sarahni llegó acompañada por el cantante Ezequiel Bazán y juntos interpretaron “Corazón Hambriento”, de India Martínez y Abel Pintos, en una emotiva versión balada que logró conmover al jurado.

Un dúo que emocionó a los jueces

La interpretación recibió elogios de todos los jueces, quienes destacaron la conexión entre ambas voces y la sensibilidad transmitida sobre el escenario.

Diego Ríos aseguró que la combinación vocal fue uno de los puntos más fuertes de la presentación.

“Son dos tremendas voces, que tienen algo muy importante: se pueden empastar bien. Su versión no tiene nada que envidiar, me encantó, es una versión muy linda, se adueñaron de la canción”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría felicitó a los artistas por el nivel mostrado en escena.

“Felicitarlos, un dúo maravilloso y emocional”, señaló.

“Me alegraron la noche”

El jurado Tito Larenti también se mostró emocionado tras la interpretación.

“A mí me alegraron la noche. Ezequiel maravilloso, muy bueno interpretando, un duelo hermoso, la canción maravillosa. Han hecho un dúo espectacular, digno de escuchar”, afirmó.

Finalmente, Marco Veizaga destacó la conexión artística entre ambos cantantes y calificó la presentación como una de las más especiales de la noche.

“Super lindo, Sarahni estaba a la altura, fue una simbiosis muy bella. Me gusta el grado de seriedad, esta noche ha sido mágica”, indicó.

Una gran calificación

Tras la devolución del jurado, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Sarahni y Ezequiel, quienes alcanzaron una nota de 7.7, una de las más destacadas de la gala.

Mira la programación en Red Uno Play