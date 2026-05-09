Sarahni Paniagua cerró la gala entre elogios, críticas y mucha emoción

Para cerrar la gala de este viernes en el escenario más grande de la televisión boliviana, la última participante en presentarse fue Sarahni Paniagua, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Sarahni interpretó el tema Ángel, popularizado por Belinda, llevando la canción a una versión rock retro con una propuesta emocional y melódica.

La presentación generó opiniones divididas entre los jueces, quienes coincidieron en destacar el crecimiento artístico de la participante, aunque algunos esperaban una interpretación más impactante.

“Fluyes y transmites”

El primero en pronunciarse fue Marco Veizaga, quien elogió el trabajo realizado por el equipo y la madurez musical que Sarahni demuestra en el escenario.

“Me encanta cada vez que se presentan. La madurez musical que ya tienes, estás dando pasos firmes, fluyes y transmites, y este momento se convierte en mágico”, afirmó.

Posteriormente, Alenir Echeverría señaló que esperaba una presentación mucho más sorprendente debido al crecimiento vocal que mostró la participante en semanas anteriores.

“Yo pensé y esperé más. No fue wow, no me encantó. Has crecido mucho vocalmente y por eso esperaba un boom maravilloso, pero fue más o menos”, comentó.

Destacan su timbre de voz

Finalmente, el juez invitado Vladimir Suarez valoró la puesta en escena y resaltó una de las principales fortalezas de Sarahni: su timbre vocal.

“Me gustó, me encantó la puesta en escena. Tienes un timbre muy lindo y agradable. Siento que podemos administrar más el vibrato, tal vez en los coros, pero el timbre es bonito”, expresó.

Tras escuchar las devoluciones, Sarahni agradeció las observaciones del jurado y aseguró que continuará trabajando para seguir creciendo dentro de la competencia.

Posteriormente se reveló el puntaje promedio de la noche: 6.0, una calificación que le permite alejarse de la zona de riesgo.

Visiblemente emocionada, la participante confesó que atravesó días de mucha presión durante la semana.

“Estoy muy emocionada, un poco sensible porque fue una semana de mucha presión, pero ya pude manejarlo. Agradezco el apoyo, prometo mejorar, de aquí para arriba”, manifestó.

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