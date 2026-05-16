Sorpresa total: el voto secreto cambió todo y mandó a Esteban Garnica a eliminación

Después de una semana llena de presentaciones, emociones y grandes talentos, finalmente se reveló el esperado voto secreto de la temática, que estuvo a cargo de Marco Veizaga. Esta puntuación podía beneficiar o perjudicar directamente a cada uno de los participantes dentro de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Para emitir su voto, Marco Veizaga tomó en cuenta el proceso, la evolución y el crecimiento de cada participante durante la competencia. Sin embargo, el resultado terminó sorprendiendo a todos y provocó un fuerte movimiento en la tabla de posiciones.

Tras conocerse la nominación de Mikaela Malky, quien ya había quedado sentenciada el pasado miércoles, un nuevo participante se sumó a la zona de eliminación. Se trata de Esteban Garnica, representante de Cochabamba, considerado por muchos como uno de los competidores fuertes de la temporada.

Con el promedio final, incluido el voto secreto de Marco Veizaga, Esteban obtuvo una calificación de 5.0, convirtiéndose en la nota más baja de la gala y quedando en el último lugar de la tabla de posiciones.

De esta manera, Esteban Garnica deberá enfrentarse a Mikaela Malky en la gala de eliminación de este lunes, en una noche decisiva donde ambos tendrán que demostrar todo su talento para continuar en competencia.

En la parte alta de la tabla, Talison Moraes se consolidó como el mejor puntuado de la semana con un imponente 9.0, mientras que Sarahani Paniagua ocupó el segundo lugar con una calificación de 7.5.

Este lunes, los dos nominados se enfrentarán en una gala imperdible, donde cada error puede costar caro y donde solo uno logrará mantenerse firme dentro de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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