Talison Moraes y César Espada regalaron el momento más emotivo de la competencia

Avanzando en la noche de competencia de este viernes, llegó el turno de Talison Moraes, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Talison contó con la presencia del maestro César Espada como invitado especial. Juntos interpretaron la canción “Niña Camba”, tema del reconocido artista, en una versión acústica que tocó profundamente al público y al jurado.

Con César Espada en la guitarra, Talison sorprendió al cantar una parte de la canción en portugués, logrando una interpretación íntima, sensible y llena de identidad. La emoción se apoderó del escenario: los presentes se pusieron de pie, incluidos los jueces, quienes estuvieron al borde de las lágrimas.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado destacó la presencia del maestro César Espada y aprovechó el momento para rendirle homenaje por su trayectoria, su aporte a la música boliviana y su vínculo con la esencia de Santa Cruz.

Visiblemente emocionado, Tito Larenti le habló directamente al artista y aseguró que su canción marcó profundamente su vida.

“Es la primera vez que me siento tan feliz. Usted marcó mi destino, señor César Espada. Su canción me enamoró de esta bella tierra y se lo agradezco. Creo que el mejor homenaje es tenerlo aquí, tocando. Talison, estuviste a la altura y la hiciste tuya. Mi calificación es a la historia, al arte y a la tierra”, expresó.

Por su parte, Marco Veizaga calificó la presencia del maestro como un momento icónico, resaltando que César Espada forma parte de la historia musical de Santa Cruz. Además, se puso de pie para aplaudirlo junto al resto de los jueces.

“Maestro, gracias por su talento y su arte. Su versión llenó de magia todo esto. Las veces que he llegado acá, hace que sienta la necesidad de ponerme de pie ante usted. Todo mi respeto para uno de los mejores compositores de Bolivia”, señaló.

De igual manera, Diego Ríos afirmó que fue un privilegio escuchar al maestro y destacó la entrega de Talison sobre el escenario.

“Este momento quedará marcado. Talison, me transportaste. Fue tremendo, te metiste en la canción”, manifestó.

Finalmente, Alenir Echeverría, entre lágrimas, también resaltó el talento y la sensibilidad de César Espada, a quien rindió un sentido homenaje.

“Yo no conozco un orureño que ame tanto esta tierra como César Espada. Gracias por ser amigo y por regalarme la oportunidad de cantar a esta tierra. Talison, tienes que grabar esta canción con esta versión, porque conseguiste transportarnos a un nivel que solo lo hace el corazón”, expresó.

Tras una noche cargada de emoción, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Talison Moraes, quien alcanzó una calificación de 9.0, convirtiéndose hasta el momento en la nota más alta de la competencia.

El maestro César Espada también agradeció a la organización por invitarlo a formar parte del programa y por permitirle compartir una de sus canciones más icónicas.

“Gracias por acordarse de mí y a quienes propiciaron este momento emotivo”, dijo.

Mira la programación en Red Uno Play