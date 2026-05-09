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La gran batalla

Tensión total en Duelo de Voces: se definieron los dos nominados de la semana

Tras revelarse el puntaje secreto asignado por Tito Larenti, quedaron definidos los dos participantes que enfrentarán la gala de eliminación este lunes en “La Gran Batalla – Duelo de Voces”.

Silvia Sanchez

08/05/2026 22:34

El puntaje secreto cambió todo y dejó a dos participantes en peligro
Santa Cruz, Bolivia

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La tensión se apoderó del escenario más grande de la televisión boliviana luego de que este viernes quedaran definidos los dos participantes enviados a la gala de eliminación de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Tras la última presentación de la noche, se reveló el puntaje secreto, que en esta ocasión estuvo a cargo de Tito Larenti, una calificación decisiva que terminó cambiando el rumbo de algunos participantes dentro de la competencia.

La dinámica generó expectativa y nerviosismo entre los concursantes, ya que el puntaje podía beneficiar o poner en riesgo a cualquiera de las voces en competencia.

Ya hay dos nominados

El pasado miércoles ya se había definido a la primera participante enviada a la gala de eliminación, luego de obtener la puntuación más baja durante la dinámica de despecho.

Ahora, este viernes, finalmente se confirmó quién será su contrincante en la noche decisiva del lunes.

Los nominados a la gala de eliminación son:

  • Natalia Alcázar
  • Enrique Cuéllar

Enrique Cuéllar quedó comprometido tras obtener un promedio de 4.3, una de las notas más bajas de la semana.

Todo se definirá este lunes

Ambos participantes deberán volver al escenario este próximo lunes para defender su permanencia en el programa con nuevas versiones musicales, donde buscarán convencer al jurado y demostrar por qué merecen continuar en competencia.

La próxima gala promete estar cargada de emoción, presión y mucho talento, en una noche donde solo uno podrá mantenerse firme en la lucha por seguir avanzando en “Duelo de Voces”.

Mira la programación en Red Uno Play

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