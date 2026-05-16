¡Última chance! Cinco voces lo dejan todo para evitar la eliminación en Duelo de Voces

Llegó el último día de competencia de la semana en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y cinco participantes lo dejarán todo sobre el escenario más grande de la televisión boliviana para evitar la eliminación.

Durante la jornada del jueves, el resto de los concursantes ya presentó sus shows dentro de una temática especial, acompañados de invitados que sorprendieron al público con espectaculares interpretaciones.

Esta noche será el turno de los últimos cinco talentos que buscarán conquistar al jurado y al público:

Anyela Rengifo, del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca

Enrique Cuéllar, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda

Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva

Luis Urgel, del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez

Cada uno llegará acompañado de invitados especiales que prometen sorprender con sus voces y convertir la noche en una verdadera batalla musical.

La cita es este viernes desde las 20:45 por la señal de Red Uno, con una gala cargada de talento, emoción y mucha adrenalina.

Además, todos los detalles del programa también podrán seguirse a través de la transmisión en streaming y el canal oficial de YouTube de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play