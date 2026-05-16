¡Última chance! Cinco voces lo dejan todo para evitar la eliminación en Duelo de Voces

La última jornada de competencia semanal promete emociones, invitados especiales y presentaciones que podrían cambiarlo todo. Cinco participantes subirán al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces para luchar por continuar en carrera.
15/05/2026 20:26
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Llegó el último día de competencia de la semana en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y cinco participantes lo dejarán todo sobre el escenario más grande de la televisión boliviana para evitar la eliminación.
Durante la jornada del jueves, el resto de los concursantes ya presentó sus shows dentro de una temática especial, acompañados de invitados que sorprendieron al público con espectaculares interpretaciones.
Esta noche será el turno de los últimos cinco talentos que buscarán conquistar al jurado y al público:
Cada uno llegará acompañado de invitados especiales que prometen sorprender con sus voces y convertir la noche en una verdadera batalla musical.
La cita es este viernes desde las 20:45 por la señal de Red Uno, con una gala cargada de talento, emoción y mucha adrenalina.
Además, todos los detalles del programa también podrán seguirse a través de la transmisión en streaming y el canal oficial de YouTube de La Gran Batalla – Duelo de Voces.
Mira la programación en Red Uno Play