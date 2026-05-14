Viacha queda aislada por bloqueos y reporta desabastecimiento de alimentos

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, advirtió que el municipio atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras del departamento de La Paz, que mantienen prácticamente aislada a la ciudad industrial.

La autoridad informó que existen más de 15 puntos de bloqueo en rutas estratégicas, principalmente en el tramo El Alto–Viacha y caminos hacia Oruro, lo que impide la circulación normal de ambulancias, camiones recolectores de basura, transporte pesado y vehículos particulares.

“Estamos con poco oxígeno, la verdad”, afirmó Patzi al describir el impacto de las medidas de presión sobre la población y la actividad económica del municipio.

El alcalde señaló que ya se registra desabastecimiento de productos de la canasta familiar y dificultades para el suministro de combustible. Además, explicó que miles de estudiantes no pueden trasladarse hasta la ciudad de La Paz.

“El 60% de nuestra población son jóvenes que estudian en la ciudad y no pueden movilizarse”, lamentó.

Patzi aseguró que la economía de Viacha se encuentra severamente afectada. Indicó que la ciudad pierde millones de bolivianos por día debido a la paralización de actividades productivas.

Asimismo, alertó que varias industrias trabajan solo al 30% de su capacidad y otras han detenido completamente sus operaciones.

Industrias afectadas

En Viacha operan industrias cementeras, ladrilleras, farmacéuticas y empresas manufactureras, varias de las cuales enfrentan problemas por la imposibilidad de transportar insumos y productos.

Respecto a los sectores movilizados, el alcalde indicó que los bloqueos son encabezados por organizaciones originarias vinculadas a las 20 provincias y sectores de Ponchos Rojos.

Patzi señaló que se intentó dialogar con dirigentes locales; sin embargo, estos aseguraron que las decisiones responden a determinaciones asumidas en cabildos superiores.

Ante este panorama, la autoridad municipal pidió al Gobierno nacional y a los sectores movilizados instalar una mesa de diálogo “sincera” para encontrar soluciones y restablecer la circulación.

“Los bloqueos más que sacarnos adelante nos están frenando más”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde lamentó que Viacha se encuentre totalmente aislada y reiteró el pedido de acuerdos urgentes para evitar un mayor deterioro económico y social en la región.

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