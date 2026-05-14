TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Viacha queda aislada por bloqueos y reporta desabastecimiento de alimentos

Más de 15 puntos de bloqueo mantienen paralizada a la ciudad industrial. Industrias operan solo al 30% y ambulancias, camiones de basura y transporte público tienen dificultades para circular.

Juan Marcelo Gonzáles

13/05/2026 23:52

Foto: Ingfreso a Viacha (Viacha Informa)
Viacha

Escuchar esta nota

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, advirtió que el municipio atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras del departamento de La Paz, que mantienen prácticamente aislada a la ciudad industrial.

La autoridad informó que existen más de 15 puntos de bloqueo en rutas estratégicas, principalmente en el tramo El Alto–Viacha y caminos hacia Oruro, lo que impide la circulación normal de ambulancias, camiones recolectores de basura, transporte pesado y vehículos particulares.

“Estamos con poco oxígeno, la verdad”, afirmó Patzi al describir el impacto de las medidas de presión sobre la población y la actividad económica del municipio.

El alcalde señaló que ya se registra desabastecimiento de productos de la canasta familiar y dificultades para el suministro de combustible. Además, explicó que miles de estudiantes no pueden trasladarse hasta la ciudad de La Paz.

“El 60% de nuestra población son jóvenes que estudian en la ciudad y no pueden movilizarse”, lamentó.

Patzi aseguró que la economía de Viacha se encuentra severamente afectada. Indicó que la ciudad pierde millones de bolivianos por día debido a la paralización de actividades productivas.

Asimismo, alertó que varias industrias trabajan solo al 30% de su capacidad y otras han detenido completamente sus operaciones.

Industrias afectadas

En Viacha operan industrias cementeras, ladrilleras, farmacéuticas y empresas manufactureras, varias de las cuales enfrentan problemas por la imposibilidad de transportar insumos y productos.

Respecto a los sectores movilizados, el alcalde indicó que los bloqueos son encabezados por organizaciones originarias vinculadas a las 20 provincias y sectores de Ponchos Rojos.

Patzi señaló que se intentó dialogar con dirigentes locales; sin embargo, estos aseguraron que las decisiones responden a determinaciones asumidas en cabildos superiores.

Ante este panorama, la autoridad municipal pidió al Gobierno nacional y a los sectores movilizados instalar una mesa de diálogo “sincera” para encontrar soluciones y restablecer la circulación.

“Los bloqueos más que sacarnos adelante nos están frenando más”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde lamentó que Viacha se encuentre totalmente aislada y reiteró el pedido de acuerdos urgentes para evitar un mayor deterioro económico y social en la región.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD