¿Xuxa eres tú? Grisel Quiroga impacta con increíble parecido a la estrella brasileña

Uno de los momentos más entretenidos y comentados de la gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces lo protagonizó Grisel Quiroga, quien sorprendió al público con un look prácticamente idéntico al de la icónica artista brasileña Xuxa.

La presentadora ingresó al escenario cantando y bailando el famoso tema Ilarié, desatando nostalgia, alegría y mucha diversión entre los presentes.

Con una caracterización inspirada en la “Reina de los Bajitos”, Grisel logró que el público saltara, cantara y recordara una de las épocas más emblemáticas de la televisión infantil latinoamericana.

¿Quién es Xuxa?

Xuxa, cuyo nombre real es Maria da Graça Meneghel, nació el 27 de marzo de 1963 en Santa Rosa, Río Grande del Sur, en Brasil.

La artista se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes de las décadas de 1980 y 1990 gracias a sus programas infantiles, música y carisma, alcanzando enorme popularidad en Brasil y en varios países de habla hispana.

Su programa Xou da Xuxa marcó a generaciones enteras y la consolidó como una de las figuras más exitosas de la televisión latinoamericana.

Además de su carrera como presentadora, Xuxa también destacó como cantante, actriz y empresaria, grabando decenas de álbumes y vendiendo millones de copias alrededor del mundo.

El homenaje improvisado de Grisel Quiroga logró despertar recuerdos y sonrisas entre los seguidores del programa, convirtiéndose en uno de los momentos más virales y comentados de la noche.

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