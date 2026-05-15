Yonix y Andrés Gonzáles desataron furor en Duelo de Voces con “Te conozco bien”

La noche de competencia continuó cargada de energía en Duelo de Voces y fue el turno de Andrés Gonzales, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

Andrés llegó acompañado por el artista Yonix y juntos pusieron a bailar al público interpretando “Te conozco bien”, del salsero Marc Anthony, en una versión de cumbia con mucho ritmo y sabor.

La presentación logró contagiar al jurado, aunque también dejó algunas observaciones para el participante.

“Te dejaste absorber”

Tito Larenti destacó la energía mostrada en el escenario, pero consideró que Andrés perdió protagonismo frente a su invitado.

“Me encanta tu trabajo, hubo potencia en el escenario, vi más show de Yonix y te perdiste, fuiste absorbido por el invitado, fue más o menos”, comentó.

Por su parte, Marco Veizaga señaló que el participante se mostró algo distraído e inseguro durante algunos momentos de la interpretación.

“Te sentí un poco distraído y te has dejado absorber un poco. Creo que has estado a la altura, me gustó mucho la presentación, te has visto un poco inseguro, hay que cuidar esos detalles”, afirmó.

Una nota que le da tranquilidad

Tras las devoluciones del jurado, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Andrés Gonzales, quien alcanzó una calificación de 5.7, una nota que le permite tomar distancia de la zona de riesgo en la competencia.

Al finalizar la presentación, Yonix agradeció la oportunidad de formar parte de la gala y dedicó palabras de apoyo a Andrés para que continúe creciendo dentro del reality musical.

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