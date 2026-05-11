¿Cómo se forman los planetas? NASA y SpaceX lanzan una misión para resolver este y otros misterios

La exploración espacial busca responder preguntas fundamentales sobre nuestro origen esta semana. La NASA y la compañía SpaceX tienen todo listo para el lanzamiento de su 34ª misión comercial de servicios de reabastecimiento (CRS-34), programada para este martes 12 de mayo a las 19:16 (hora de Bolivia).

Un cohete Falcon 9 despegará desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40, llevando consigo una cápsula Dragon cargada con aproximadamente 2.950 kg de equipo crítico. Entre la carga destaca una investigación diseñada para proporcionar una comprensión fundamental sobre cómo se forman los planetas, analizando procesos físicos que solo pueden observarse con precisión en el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional (EEI), según se lee en el portal oficial de la NASA.

Ciencia de vanguardia rumbo al espacio

Más allá de los misterios astronómicos, esta misión destaca por la relevancia de otros experimentos científicos que impactarán la medicina terrestre:

Salud ósea: Se enviará una estructura de soporte para huesos fabricada con madera , que busca desarrollar nuevos tratamientos para condiciones como la osteoporosis.

Monitoreo sanguíneo: Equipamiento para evaluar cómo cambian los glóbulos rojos y el bazo en el espacio, clave para proteger a los astronautas en futuras misiones a Marte.

Protección terrestre: Un nuevo instrumento para estudiar partículas cargadas alrededor de la Tierra que pueden afectar satélites y redes eléctricas.

Medición solar: Herramientas para tomar mediciones de alta precisión sobre la luz solar reflejada por la Tierra y la Luna.

Cronograma y cómo seguirlo en vivo

La cápsula Dragon realizará un acoplamiento autónomo con el módulo Harmony de la estación el jueves 14 de mayo, alrededor de las 09:50 (hora de Bolivia). Se espera que la nave permanezca en el complejo orbital hasta mediados de junio, cuando regresará con resultados de investigaciones sensibles al tiempo para acuatizar frente a las costas de California.

Los interesados en seguir el evento desde Bolivia podrán ver la cobertura completa a través de las plataformas oficiales de la agencia:

NASA+ y YouTube: Transmisión en vivo desde las 19:00 del martes.

Amazon Prime: Disponible para usuarios de la plataforma de streaming.

Registro Virtual: La NASA permite al público registrarse como "invitado virtual" para recibir recursos exclusivos y un sello para su pasaporte virtual.

Acoplamiento: Jueves 14 de mayo, 09:50.

Lanzamiento: Martes 12 de mayo, 19:16.

Horarios clave para Bolivia (GMT-4):

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