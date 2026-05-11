¿Existe un planeta oculto? Científicos detectan señales más allá de Neptuno

La posibilidad de que exista un planeta desconocido oculto más allá de Neptuno volvió a captar la atención de la comunidad científica internacional tras la publicación de nuevas evidencias que refuerzan la teoría del llamado “Planeta 9”.

El estudio fue difundido en la revista científica The Astrophysical Journal Letters y analiza comportamientos orbitales inusuales detectados en regiones extremadamente alejadas del sistema solar.

Según los investigadores, varios cuerpos ubicados más allá del cinturón de Kuiper presentan órbitas agrupadas y movimientos difíciles de explicar únicamente mediante la gravedad de los planetas conocidos.

Los especialistas centraron su trabajo en los llamados objetos transneptunianos, enormes fragmentos helados y rocosos que orbitan en zonas remotas del sistema solar.

De acuerdo con simulaciones desarrolladas por científicos del California Institute of Technology, la presencia de un planeta gigante oculto podría explicar de forma más precisa la estabilidad y alineación observada en esas órbitas.

Un planeta similar a Urano o Neptuno

Aunque todavía no existe una observación directa del supuesto cuerpo celeste, los modelos matemáticos sugieren que podría tratarse de un planeta de gran tamaño, posiblemente comparable a Urano o Neptuno.

Para llegar a sus conclusiones, los científicos analizaron distintos factores gravitacionales, incluyendo la influencia de Neptuno, estrellas cercanas, las mareas gravitacionales de la galaxia y las interacciones dentro del cinturón de Kuiper.

Tras evaluar múltiples escenarios, los investigadores señalaron que la hipótesis de un planeta oculto sigue siendo la explicación más consistente para las anomalías detectadas.

Un hallazgo que podría cambiar la astronomía

De confirmarse la existencia del llamado “Planeta 9”, los científicos consideran que sería necesario replantear parte del conocimiento actual sobre la formación y evolución del sistema solar.

Además, el hallazgo ayudaría a comprender mejor las regiones más lejanas y menos exploradas que rodean al Sol.

Uno de los proyectos que podría aportar pruebas definitivas es el Vera C. Rubin Observatory, considerado uno de los observatorios más avanzados del mundo.

Los expertos esperan que su tecnología permita localizar directamente el supuesto planeta y obtener imágenes reales en los próximos años.

Por ahora, el misterioso cuerpo celeste continúa siendo conocido como “Planeta 9”, nombre provisional utilizado por la comunidad científica.

En caso de confirmarse oficialmente, será la Unión Astronómica Internacional la encargada de asignarle un nombre definitivo siguiendo la tradición mitológica de los planetas del sistema solar.

Aunque todavía no existe una prueba concluyente, las nuevas investigaciones mantienen viva una de las teorías más fascinantes y misteriosas de la astronomía moderna: la posible existencia de un mundo oculto más allá de Neptuno.

Con información de National Geographic España, Infobae y La Vanguardia.

Mira la programación en Red Uno Play