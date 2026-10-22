¿Olvidas los cumpleaños? WhatsApp prepara una función para recordártelos

WhatsApp trabaja en una nueva función que permitirá recordar los cumpleaños de amigos y familiares directamente desde la aplicación. La herramienta mostrará una alerta junto al nombre del contacto cuando llegue su día especial.

El aviso incluirá el mensaje “Cumpleaños hoy” acompañado de un emoji de una torta, con el objetivo de facilitar que los usuarios recuerden las fechas importantes sin necesidad de revisar un calendario por separado.

Según el portal especializado WaBetaInfo, la característica fue identificada en la versión beta 26.38.10.18 para iOS. Por el momento, continúa en desarrollo y todavía no está disponible para todos los usuarios.

¿Cómo funcionará el recordatorio de cumpleaños?

La nueva herramienta utilizará la información registrada en la agenda del teléfono. De esta manera, WhatsApp podrá identificar cuándo cumple años un contacto sin que sea necesario introducir manualmente la fecha de nacimiento dentro de la aplicación.

Para activar esta función, los usuarios deberán tener registrada la fecha correspondiente en la aplicación de Contactos de su dispositivo. Una vez que WhatsApp incorpore la herramienta, el aviso aparecerá automáticamente junto al nombre de la persona durante el día de su cumpleaños.

La notificación permanecerá visible durante esa jornada cada vez que el usuario ingrese a la sección de Contactos, lo que permitirá identificar rápidamente a quién debe felicitar.

¿Cuándo estará disponible la nueva función?

Por ahora, el recordatorio de cumpleaños se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Según WaBetaInfo, todavía no está habilitado para los usuarios que participan en las pruebas beta, por lo que su llegada a ese grupo dependerá de futuras actualizaciones.

WhatsApp tampoco anunció una fecha oficial para el lanzamiento general ni confirmó si la herramienta estará disponible en Android.