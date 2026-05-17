¿Se verá desde Bolivia? Un asteroide pasará cerca de la Tierra este 18 de mayo

La comunidad astronómica internacional mantiene sus ojos puestos en el cielo. Este lunes 18 de mayo, el asteroide recientemente descubierto 2026 JH2 realizará un acercamiento inusualmente cercano a la Tierra, situándose a una distancia que los científicos califican como "extremadamente próxima" en términos espaciales.

Según los datos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, la roca espacial pasará a aproximadamente 90.000 kilómetros de la superficie terrestre. Para ponerlo en perspectiva, esta distancia representa menos de una cuarta parte del camino que nos separa de la Luna, un margen muy estrecho para los estándares astronómicos, según informa el portal Récord.

¿Qué tan peligroso es el 2026 JH2?

El asteroide tiene un diámetro estimado de entre 15 y 35 metros. Aunque no es un "asesino de planetas", los especialistas advierten que su tamaño es suficiente para causar una catástrofe local. "Bajo determinadas condiciones, un cuerpo de este tamaño podría ingresar a la atmósfera y arrasar una ciudad entera si el impacto fuera directo contra una zona habitada", explicaron expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).

Pese al potencial destructivo del objeto, la NASA ha sido enfática al declarar que no existe riesgo de colisión durante este paso. El sistema Sentry del CNEOS ha calculado su órbita con precisión, confirmando que la trayectoria es segura para este encuentro.

Un espectáculo para la ciencia y los aficionados

El evento no solo es motivo de vigilancia, sino también una oportunidad científica invaluable. El 2026 JH2 viajará a una velocidad vertiginosa superior a los 8 kilómetros por segundo (más de 28.000 km/h). Esta cercanía permitirá a los astrónomos estudiar mejor su composición y comportamiento.

¿Se podrá observar?

Para los entusiastas de la astronomía, hay buenas noticias. Los especialistas indican que el asteroide podría ser captado mediante:

Telescopios: Equipos de aficionados y profesionales podrán seguir su rastro si las condiciones climáticas lo permiten.

Tecnología: Aplicaciones como Sky Tonight y diversas plataformas de seguimiento astronómico en línea ofrecerán la trayectoria del objeto en tiempo real durante todo el 18 de mayo.

Este tipo de eventos nos recuerda la importancia de los sistemas de defensa planetaria, que analizan constantemente miles de objetos cercanos para detectar cualquier amenaza real durante los próximos 100 años.

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